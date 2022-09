"Bałtyccy przyjaciele Ukrainy są za tym, by przyjąć ją do NATO jak najszybciej" - oświadczył szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jego kraj składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym.

"Bałtyccy przyjaciele Ukrainy w pełni opowiadają się za przyjęciem Ukrainy do NATO jak najszybciej. Ukraińska inspirująca odwaga może jedynie wzmocnić nasz sojusz" - napisał na Twitterze minister, dodając symbole z flagami Łotwy, Estonii, Litwy i Ukrainy. Reklama W piątek do MSZ Łotwy wezwano rosyjskiego ambasadora w tym kraju, któremu wręczono notę protestu w związku z nielegalną aneksją okupowanych ukraińskich terytoriów przez Rosję. Potępiono decyzję prezydenta Władimira Putina o włączeniu tych terenów w skład Rosji. Z Rygi Natalia Dziurdzińska Bartosz Lewicki