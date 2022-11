W ubiegłym tygodniu media ujawniły, że w Holandii funkcjonują posterunki chińskiej policji, które są wykorzystywane m.in. do wywierania presji na Chińczyków krytycznych wobec komunistycznej władzy w swoim kraju. Oficjalnie Chińczycy mieszkający w Niderlandach mogą się udawać na te posterunki jedynie w sprawach administracyjnych, takich jak odnowienie prawda jazdy. Z ustaleń dziennikarzy wynika jednak, że są one wykorzystywane do ścigania i grożenia Chińczykom mieszkającym w Holandii.

"Chiny nigdy nie poinformowały o istnieniu takich podmiotów"

Chiny nigdy nie poinformowały rządu o istnieniu takich podmiotów, są one zatem nielegalne – podkreślił rzecznik holenderskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Hoekstra poinformował media, że przekazał we wtorek ambasadorowi Chin, iż funkcjonowanie posterunków jest nielegalne i muszą one zostać zamknięte.

