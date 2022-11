Rosja musi przegrać, zostać ukarana za łamanie prawa międzynarodowego i przejść transformację ustrojową - podkreślił Podolak.

Szczyt G20. Stanowisko wobec Rosji Wołodymyra Zełenskiego

Wcześniej we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił W formacie online na szczycie G20, który odbywa się na indonezyjskiej wyspie Bali. Nie warto proponować Ukrainie kompromisów dotyczących sumienia, suwerenności, terytorium i niepodległości. Jeśli Rosja chce zakończenia wojny, niech udowodni to działaniami - oznajmił szef ukraińskiego państwa. Zełenski przedstawił plan "ukraińskiej formuły pokoju" i propozycje rozwiązań, które mają go gwarantować.

Wśród nich szef państwa wymienił: bezpieczeństwo jądrowe, żywnościowe, energetyczne, uwolnienie wszystkich jeńców i deportowanych, realizację Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz światowego porządku, wycofanie rosyjskich wojsk i zakończenie działań bojowych, przywrócenie sprawiedliwości, przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko środowisku, niedopuszczenie do eskalacji, a także podpisanie dokumentu o zakończeniu wojny.