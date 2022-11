Dopóki nie zakończy się ta "absurdalna wojna" sojusznicy NATO pozostaną zjednoczeni z rządem Ukrainy w obronie demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej tego kraju - podkreślił Sanchez przemawiając podczas poniedziałkowej sesji plenarnej ZP. Hiszpański premier dodał, że wobec "bzdurnych kalkulacji" rosyjskiego prezydenta NATO wyszło wzmocnione i pochwalił "szybkość, determinację i inteligencję" z jaką Sojusz zareagował na rosyjską agresję na Ukrainę.

Odnosząc się do przyszłych działań NATO Sanchez wezwał do zachowania zdecydowania, jedności i umiarkowania oraz unikania eskalowania konfliktu. Jako przykład umiarkowania podał reakcję sojuszników na "przypadkowe uderzenie rakiety" na terytorium Polski we wtorek 15 listopada. W ten sposób premier Hiszpanii pośrednio wykluczył, że był to atak rosyjski, jak twierdziła Ukraina - komentuje dziennik "El Pais". Umiarkowania nie można mylić z biernością - dodał Sanchez i ostrzegł, że "zbrodnie wojenne nie mogą pozostać bezkarne" .

Premier przypomniał, że Hiszpania wysłała na Ukrainę ekipę policyjną mającą współpracować ze śledczymi ukraińskimi i podkreślił, że "wrogiem nie jest naród rosyjski, ale autokracja pod przewodnictwem Putina".

Jaką pomoc przekazała Hiszpania?

Jak przekazał Sanchez, Hiszpania za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju przeznaczyła na obronę Ukrainy przez dziewięć miesięcy wojny 270 mln euro. Ogłosił, że pod koniec listopada zacznie w pełni funkcjonować ośrodek szkoleniowy dla ukraińskich żołnierzy w Toledo, który ma przeszkalać co dwa miesiące 400 wojskowych. Pochwalił solidarną reakcję społeczeństwa hiszpańskiego, które przyjęło na pobyt czasowy ponad 135 tys. uchodźców ukraińskich.

Wojna na Ukrainie była głównym tematem trwającej od piątku do poniedziałku 68. sesji ZP NATO. W obradach bierze udział 269 parlamentarzystów z 30 krajów sojuszniczych oraz delegacje krajów stowarzyszonych i obserwujących, w tym Ukrainy, Finlandii i Szwecji.

Sesję plenarną otworzył jej dotychczasowy przewodniczący, amerykański kongresmen Gerald E. Connelly, który ostrzegł, że autorytaryzm zagrażający krajom zachodnim pochodzi nie tylko z Rosji czy Chin, ale także z wewnątrz ich społeczeństw. Wspomniał o dokonanym przez zwolenników byłego prezydenta USA Donalda Trumpa ataku na Kapitol 6 stycznia 2020 r.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest instytucją niezależną od struktur Sojuszu. Prace ZP mają charakter konsultacyjny; maja służyć umacnianiu więzi miedzy państwami członkowskimi, zapewnić kontakty między NATO i parlamentami narodowymi praz promować parlamentarną kontrolę nad polityką bezpieczeństwa.

Z Saragossy Grażyna Opińska