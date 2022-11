Jak zauważa portal, gminy oczekują od gabinetu w Hadze większego wsparcia w zakresie pomocy uchodźcom. Zależy im nie tylko na dodatkowych miejscach przyjęć, ale także na pomocy psychologicznej dla uciekających przed wojną Ukraińców. Jednocześnie część samorządów naciska na rząd, aby stworzony został specjalny ośrodek dla uciążliwych uchodźców. "Jeżeli sytuacja z uchodźcą w schronisku jest nie do utrzymania, może on zostać przeniesiony jedynie do innego miejskiego schroniska, co nie rozwiązuje problemu" – czytamy w NOS.

Reakcja rządu

"Samorządy sygnalizowały konieczność strukturalnego rozwiązania problemu uciążliwych uchodźców i obecnie nad tym pracujemy" – zapewnia sekretarz stanu ds. azylu Eric Van der Burg cytowany w portalu. Z informacji ministerstwa sprawiedliwości i bezpieczeństwa wynika, iż w Niderlandach znalazło schronienie 84 tys. Ukraińców, z których około 65 tys. przebywa w schroniskach prowadzonych przez gminy.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek