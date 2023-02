Generał Hodges we wpisie na Twitterze stwierdził, że Biden robi w Kijowie "dokładnie to, co powinien robić nasz prezydent: jest na miejscu, żeby pokazać amerykańskie zaangażowanie".

Cele amerykańskiej polityki

Wojskowy wyraził nadzieję, że prezydent USA w Kijowie wskaże cele amerykańskiej polityki: "Ukraina wygra, Rosja zostanie wygnana z całego ukraińskiego terytorium, a (my) ze swojej strony zrobimy wszystko, co niezbędne".

Generał Hodges kieruje obecnie Katedrą Studiów Strategicznych Pershinga w Centrum Analiz Polityki Europejskiej (Center for European Policy Analysis - CEPA).

Dzień Prezydentów jest w USA świętem federalnym, ustanowionym na pamiątkę dnia urodzin Jerzego Waszyngtona.