Rezultaty jedenastego (spotkania) Ramstein: Rosja zbliża sie do drugiej Norymbergi. Każde spotkanie w tym formacie nie tylko zapewnia więcej pożytecznych +prezentów+ dla ukraińskiej armii, ale też ma na celu pociągnięcie zbrodniarzy do odpowiedzialności - napisał Reznikow na Twitterze.

W piątek odbyło się kolejne posiedzenie grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech. To licząca ponad 40 państw międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy.