Centralnym wydarzeniem XXVIII Targi Wydawców Katolickich była w sobotę gala, w czasie, której wręczono nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich - Feniks 2023. Przyznawana jest za najlepsze publikacje o tematyce katolickiej lub te, która przez swą wymowę pozytywnie ukazuje wartości chrześcijańskie. Uroczystość odbyła się w katedrze warszawsko-praskiej.

Nagrodę główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks złoty otrzymał kard. Gerhard Müller, emerytowany prefekt watykańskiej kongregacji nauki wiary. Kapituła nagrodziła go za "umiejętne przedstawianie w tych trudnych czasach poważnych kwestii dogmatycznych przekazu wiary Kościoła, m.in. w przełożonej na wiele języków świata pozycji +Dogmatyka katolicka+".

"Wiara i rozum są jednością"

Odbierając nagrodę kard. Müller powiedział, że Kościół katolicki jest religią logosu. Zaznaczył, że wiara i rozum są jednością. Mówi o tym słynna encyklika Jana Pawła II +Fides et ratio+, oraz nauczanie papieża Benedykta XVI - wskazał duchowny.

Zwrócił uwagę, że choć chrześcijaństwo liczy już ponad 2000 lat, to dziś stoimy na rozdrożu i trzeba tłumaczyć kwestie duchowe, ideologiczne czy politykę.

Przyznał, że choć Polska rzeczywiście rozumie, czym jest katolicyzm, to jednak ciągle musi walczyć, żeby on mógł w niej przetrwać. Zwrócił uwagę, że jeden z doradców Putina powiedział ostatnio, że +żeby zniszczyć Polskę, trzeba zniszczyć polski katolicyzm i wtedy będzie otwarta droga do Europy+.

"Próba piątego rozbioru Polski"

Według kard. Müllera gwarancją jedność Polski jest zachowanie wiary katolickiej. Dlatego - jak zaznaczył - trzeba o nią zabiegać. Powiedział, że obecnie mamy do czynienia z próbą piątego rozbioru Polski. Zastrzegł, że nie próbuje się go dokonać za pomocą siły militarnej, ale w wyniku walki, przemocy ideologicznej.

W 1981 r. Mehmet Ali Agca chciał fizycznie zabić papieża Jana Pawła, tymczasem dziś próbuje się tego dokonać ideologicznie - niszcząc dobre imię św. Jana Pawła II i stoją za tym te same służby, które stały za zamachem 13 maja - powiedział kard. Müller.

Wspomniał, że w 1981 r. jeden z jego znajomych profesorów powiedział, że Polacy wymodlą papieżowi zdrowie. Dziś też przy pomocy orędownictwa Matki Bożej, Polacy wymodlą żeby zostało zachowane dobre imię Jana Pawła II - ocenił kardynał.

Hierarcha podziękował laureatom nagrody Feniks, że przyczyniają się do łączenia wiary z rozumem. Jak zaznaczył, tylko to połączenie pozowali nam ostać się i być siłą w dzisiejszym świecie. Podkreślił, że tylko w Jezusie Chrystusie możemy doświadczyć zbawienia, miłości i prawdziwej wolności. Polonia semper fidelis (Polska zawsze wierna) - podsumował emerytowany prefekt watykańskiej kongregacji nauki wiary.

Uzasadnienie nagrody

"Kardynał Gerhard Ludwig Müller to autentyczny człowiek wiary, który w ogłoszonym +Manifeście wiary+ wyraża swój głośny krzyk w sprawach wiary i nauczania tego, co przeciwstawia się najgorszym oszustwom obecnego czasu, a którym stanowczo sprzeciwia się Katechizm Kościoła Katolickiego" – czytamy w uzasadnieniu kapituły nagrody Feniks.

Jak zaznaczono, "w obecnych trudnych czasach zarówno dla Kościoła, jak i naszej ojczyzny, kard. Gerhard Ludwig Müller pozostaje trwałym filarem, niepodważalnym i autentycznym autorytetem, przede wszystkim zaś duchowym przewodnikiem dla potrzebujących wsparcia ludzi Kościoła".

Do niedzieli w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim potrwają XXVIII Targi Wydawców Katolickich. Ofertę prezentuje tam ponad 120 wydawców z całego kraju.

Autor: Magdalena Gronek

