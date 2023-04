W praskim forum Polskę reprezentowali marszałkowie Sejmu i Senatu, Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki.

Reklama

Na konferencji prasowej kończącej spotkanie 53 delegacji z ponad 40 państw, w tym krajów Unii Europejskiej, państw mających status kandydacki lub krajów oczekujących na zaproszenie do Wspólnoty, przewodniczący Senatu Czech Milosz Vystrczil poinformował, że uczestnicy poparli rozszerzenie UE.

Rozmowy akcesyjne z Ukrainą

Reklama

Przewodnicząca czeskiej Izby Poselskiej Marketa Pekarova Adamova uznała, że rozmowy akcesyjne z Ukrainą mogłyby się rozpocząć w bieżącym roku.

Przewodniczący parlamentów opowiedzieli się także za bliższą współpracą między UE a Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. Szefowa czeskiej Izby Poselskiej przekazała, że zgodzono się co do dalszej presji na Rosję poprzez sankcje gospodarcze oraz dostarczanie broni i amunicji na Ukrainę. Zgodnie z przyjętymi konkluzjami zamrożone przez poszczególne kraje rosyjskie aktywa powinny być wykorzystane do odbudowy Ukrainy.

Kompetencje międzynarodowego trybunału

Międzynarodowy trybunał do osądzenia rosyjskich zbrodni powinien także rozstrzygać o kwestiach reparacji za agresję na Ukrainę.

Przewodniczący parlamentów wyrazili również rozczarowanie długotrwałą postawą Chin wobec wojny na Ukrainie i zaapelowali do chińskich polityków, by nie pogarszali sytuacji na polu walki poprzez dostarczanie broni do Rosji.

Zgromadzeni w Pradze politycy opowiedzieli się za kontynuowaniem formatu spotkań kobiet, które przewodniczą parlamentom narodowym.

Z Pragi Piotr Górecki i Edyta Roś