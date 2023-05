Reklama

Według doniesień mediów ucierpiały głównie dzieci – uczniowie helsińskiej szkoły - które przechodziły kładką nad placem budowy. Szły na wycieczkę do lokalnego muzeum. Świadkowie opowiadają, że dzieci skakały po kładce.

Reklama

Ponad 20 osób w szpitalu

Do zdarzenia doszło w pobliżu popularnego centrum handlowego Aino w dzielnicy Tapiola. Do szpitala przewieziono ponad 20 osób, jedna osoba była reanimowana na miejscu. Główne obrażenia to złamania i zwichnięcia. Niektóre są cięższe.

Według policji, która zaczęła badać sprawę, zapadła się podłoga tymczasowej kładki dla pieszych wykonana z dykty.

Prezydent Sauli Niinisto wyraził ubolewanie z powodu wypadku.

Z Helsinek Przemysław Molik