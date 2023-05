"Nie mamy na to ani czasu, ani siły, nie mamy też broni, by to zrobić" – zaznaczył w Berlinie Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na sobotnią publikację dziennika "Washington Post" o tym, że przywódca Ukrainy miał w prywatnych rozmowach rozważać ataki na terenie Rosji oraz wysadzenie ropociągu Przyjaźń, który transportuje rosyjską ropę na Węgry.

Zaproszenie dla Orbana do Kijowa Gazeta podała te informacje na podstawie tajnych amerykańskich dokumentów, które wyciekły w ostatnim czasie. Na te doniesienia, zwłaszcza dotyczące rurociągu Przyjaźń, szeroko zareagowała w niedzielę węgierska prasa. "Przemysł Orbana w dużej mierze zależy od rosyjskiej ropy" Według doniesień "WP" w rozmowie w wicepremier Ukrainy Julią Swyrydenko prezydent Zełenski miał zasugerować wysadzenie ropociągu Przyjaźń, który transportuje ropę na Węgry. Równałoby się to ze "zniszczeniem przemysłu Viktora Orbana, który w dużej mierze zależy od rosyjskiej ropy". Historyczne spotkanie. Zełenski przekazał papieżowi szczególny prezent Zobacz również Jak podkreślili pracownicy amerykańskiego wywiadu, cytowani przez gazetę, Zełenski "był wściekły na Węgry, dlatego mógł wypowiadać przesadne i puste groźby". "Choć Węgry nominalnie należą do zachodniego sojuszu, Orban jest powszechnie uważany za najbardziej przyjaznego Kremlowi przywódcę w Europie" – zauważa „Washington Post". Propozycja Zełenskiego Artykuł w "Washington Post", w którym mowa o propozycjach Zełenskiego przeprowadzenia ataków na terytorium Rosji, odbił się dużym echem w niedzielnej prasie węgierskiej. Podkreśla się, że wysadzenie rurociągu byłoby akcją sabotażową przeciwko państwu NATO. HIMARS-y w Polsce! Sensacyjna informacja! Zobacz również Jak zauważają gazety, Przyjaźnią transportuje się 8 mln ton ropy rocznie, a jej uszkodzenie stanowiłoby poważny cios dla węgierskiej gospodarki. Właśnie biorąc pod uwagę to uzależnienie, Budapeszt został zwolniony z sankcji na rosyjską ropę. "Wypowiedzi przypisywane Zełenskiemu prawdopodobnie jeszcze bardziej nadwyrężą i tak już napięte stosunki między Węgrami a Ukrainą. Budzą też podejrzenia co do anomalii wokół rurociągu, które są dość powszechne" – pisze portal gospodarczy Vilaggazdasag. Zaproszenie dla Orbana do Kijowa Główny opozycyjny dziennik "Nepszava" zauważył, że "prezydent Ukrainy mógł wysunąć pomysł wysadzenia ropociągu Przyjaźń krótko po swoim spotkaniu z Orbanem na szczycie UE w Brukseli 9 lutego. Węgierski premier otrzymał wówczas od niego zaproszenie do Kijowa", ale tam jak dotąd nie pojechał. Jak zauważa dziennik, Orban jest jedynym czołowym politykiem UE, który od wybuchu wojny w lutym 2022 roku nie odwiedził stolicy Ukrainy. Stosunki węgiersko-ukraińskie pozostają napięte w wyniku stanowiska Budapesztu w sprawie wojny na Ukrainie. Węgry nie godzą się na dostarczanie broni dla Kijowa, a minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto co jakiś czas składa wizyty w Moskwie i Mińsku. Ponadto rosyjska spółka Rosatom kontynuuje budowę dwóch bloków w węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu. Na początku maja ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) umieściła największy komercyjny węgierski bank OTP na liście międzynarodowych sponsorów wojny, co było odpowiedzią na kontynuowanie przez bank działalności w Rosji. W piątek Szijjarto powiedział, że rządowi w Budapeszcie trudno będzie negocjować kolejne sankcje na Rosję, dopóki Ukraińcy nie zmienią swojej decyzji. Rząd w Budapeszcie mówi też o braku poparcia dla integracji Ukrainy ze strukturami zachodnimi, dopóki Kijów będzie ograniczał prawa 150-tysięcznej mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Z Budapesztu Marcin Furdyna Paweł Auguff