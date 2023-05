Ośrodek analityczny przypomina, że w poniedziałek ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała o rozlokowywaniu przez rosyjską stronę dodatkowych wojsk powietrzno-desantowych w celu obrony Bachmutu. Najpewniej są one przerzucane z innych odcinków linii frontu.

Zaniepokojenie Rosjan

Możliwe, że przerzucanie rosyjskich sił z innych odcinków na kierunek bachmucki to odpowiedź na rosyjskie zaniepokojenie o stabilność linii frontu na tym obszarze - czytamy w analizie.

Głosy zaniepokojenia słychać w ostatnim czasie na tle ukraińskich sukcesów wokół miasta. We wtorek Malar poinformowała, że ukraińskie siły w ostatnich dniach wyzwoliły z rąk wojsk rosyjskich ok. 20 km kwadratowych na północnych i południowych przedmieściach Bachmutu.

Wzmocnienie rosyjskich sił

Wzmocnienie rosyjskich sił w tym punkcie może świadczyć o tym, że rosyjskie wojska nadal koncentrują tam siły do ofensywy. Na szerszą skalę armia Rosji próbuje jednak zmienić priorytety operacyjne, by przygotować się do ukraińskiej kontrofensywy - wskazują eksperci.

W ocenie ISW koncentracja rosyjskich wysiłków na Bachmucie może osłabiać szersze działania przygotowawcze do ukraińskiej kontrofensywy.