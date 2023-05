"W 1004 atakach zweryfikowanych przez WHO w ciągu ostatnich 15 miesięcy wojny totalnej zginęło co najmniej 101 osób, zarówno pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów, a znacznie więcej zostało rannych" - podał europejski oddział WHO w komunikacie. Pod uwagę brane były ataki na obiekty służby zdrowia, zaopatrzenie i środki transportu, w tym karetki pogotowia.

"Pogwałcenie prawa humanitarnego"

"Ataki na ochronę zdrowia są pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Pozbawiają ludzi opieki, której potrzebują, mają rozległe i długoterminowe konsekwencje" - oświadczył przedstawiciel WHO na Ukrainie Jarno Habicht.

W ubiegłym tygodniu Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie zażądało od Rosji "natychmiastowego" zaprzestania ataków na system opieki zdrowotnej na Ukrainie. Zwrócono uwagę, że w niektórych regionach Ukrainy, głównie na wschodzie, z powodu zniszczeń służba zdrowia może funkcjonować tylko częściowo.

Zdaniem WHO wojna wpływa również na koszty opieki zdrowotnej, które wzrosły w ciągu ostatniego półrocza. Według Organizacji prawie jedna trzecia ukraińskiej populacji ma trudności z opłaceniem niektórych usług zdrowotnych.