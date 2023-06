Ministerstwo obrony Korei Płd. złożyło "stanowczy" protest do władz w Pekinie i Moskwie po tym, gdy we wtorek chińskie i rosyjskie samoloty wojskowe wleciały bez zapowiedzi do strefy identyfikacji obrony powietrznej tego kraju podczas, jak twierdzi ministerstwo brony Chin, wspólnych ćwiczeń patrolowych - poinformowała południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap.

Reklama

"Ministerstwo obrony wyraziło ubolewanie wobec obu krajów z powodu lotu do wrażliwych obszarów w pobliżu naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało ministerstwo w komunikacie prasowym.

Reklama

Japonia też protestuje

W podobnym tonie wyraził się we środę również główny sekretarz gabinetu japońskiego rządu Hirokazu Matsuno, który stwierdził, że wspólne ćwiczenia lotnicze Chin i Rosji w pobliżu Japonii są "poważnym problemem" dla bezpieczeństwa narodowego.

W odpowiedzi poderwano myśliwce

We wtorek, pierwszego dnia patroli, resort obrony Korei Płd. poinformował o poderwaniu myśliwców, po tym, gdy cztery rosyjskie i cztery chińskie samoloty wojskowe wleciały do strefy ADIZ na południu i wschodzie Półwyspu Koreańskiego bez wcześniejszego sygnalizowania operacji. Tego samego dnia japońskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że w reakcji na wykryte dwa chińskie bombowce H-6 i dwa rosyjskie bombowce TU-95 wysłało dwa swoje myśliwce.

Reklama

Choć przestrzeń powietrzna Japonii nie została naruszona, ministerstwo skierowało poważne obawy do rządów Chin i Rosji kanałami dyplomatycznymi, postrzegając ten ruch jako wyraźny pokaz siły - podał we środę japoński dziennik "Japan Times".

Japońskie służby zarejestrowały chińskie i rosyjskie bombowce, lecące wspólnie również w środę - przekazał rzecznik japońskiego rządu.

Oświadczenie chińskiego MON

Chińskie ministerstwo obrony oznajmiło we wtorek w oświadczeniu, że wojska chińskie i rosyjskie prowadzą szósty od 2019 r. wspólny patrol powietrzny, zgodnie z rocznym planem współpracy wojskowej obu armii. W środę poinformowało jedynie o zakończonym drugim dniu patroli nad Pacyfikiem.

ADIZ to obszar większy od przestrzeni powietrznej wyznaczany w celu zobligowania obcych samolotów do identyfikacji, aby zapobiec przypadkowym starciom. Żaden traktat międzynarodowy nie definiuje jednoznacznie stref ADIZ.