W piątek prawnicy poszkodowanego 24-latka przekazali prokuraturze w Antwerpii doniesienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko przewodniczącemu Vooruit. Prokuratorzy potwierdzili mediom wpłynięcie zawiadomienia i wskazują, iż dotyczą one „poważnych przestępstw seksualnych”.

Rousseau odrzuca oskarżenia i twierdzi, że to rzekomo nagonka polityczna. To celowa kampania nienawiści i pomówień – przekazał w oświadczeniu szef socjalistów. To nie koniec problemów polityka, którego partia jest najpopularniejsza w nieirlandzkojęzycznej części Belgii i według najnowszych sondaży cieszy się największym poparciem we Flandrii.

Kilka tygodni temu szef flamandzkich socjalistów został oskarżony przez matkę 17-latka o to, że utrzymywał on „niewłaściwe relacje” z jej synem. Niejako w odpowiedzi na zarzuty Russeau opublikował w ubiegłym tygodniu osobiste nagranie, w którym przyznaje, że jest osobą biseksualną, utrzymującą relacje seksualne z przedstawicielami obu płci.

Polityk miał romans. Został pobity przez małżonka kobiety

Nie mniej poważne problemy ma lewicowy burmistrz Ciney w południowej Belgii Frederic Deville, o których donosi dziennik „Het Laatste Nieuws”. Polityk został pobity przez zazdrosnego małżonka kobiety, z którą miał romans. Okazało się, że była nią zastępczyni burmistrza.

Samorządowiec został pobity na parkingu przed ratuszem i obrażenia były tak poważne, że trafił na dwutygodniowe zwolnienie lekarskie. Sprawca przyznał się do napaści, a jego adwokat powiedział, że była ona zrozumiała „z ludzkiego punktu widzenia”. Burmistrz skierował sprawę do sądu.

Andrzej Pawluszek