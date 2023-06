Według ERT mężczyzna ma zostać przewieziony do Korydallos około godz. 23 czasu lokalnego (godz. 22 w Polsce). Podczas kolejnego przesłuchania na Kos we wtorek mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów– powiedziała mediom adwokat podejrzanego Athina Fundotou.

Więzienie o zaostrzonym rygorze

Więzienie o zaostrzonym rygorze Korydallos położone jest w Pireusie w południowej części Grecji. Jest to największy zakład karny w kraju, gdzie byli przetrzymywani między innymi członkowie grup anarchistycznych, organizujących zamachy terrorystyczne.

W Korydallos odbywał się też proces greckiej junty w 1975 roku, zwany także „grecką Norymbergą”.

Salahuddin S. będzie sądzony poza Kos. Proces ma ruszyć w najbliższym czasie i formalnie może trwać nawet 18 miesięcy.

Grecki policjant powiedział PAP, że za morderstwo podejrzanemu grozi dożywocie; jest też mało prawdopodobne, że podejrzany zostanie przekazany Polsce, ponieważ morderstwo zostało popełnione na terytorium Grecji.

Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę 18 czerwca greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki.

Zwłoki zostały znalezione około godz. 19 czasu lokalnego, około kilometra od domu Salahuddina S., aresztowanego wcześniej przez policję, i 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono telefon komórkowy Polki.

Z Kos Marcin Furdyna