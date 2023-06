Reklama

Według nowych wytycznych Komisji Europejskiej mających na celu zmniejszenie marnowania żywności zaproponowano zmianę oznaczeń na produktach. Miałaby się na nich znaleźć informacja, które z nich nadają się do spożycia nawet po terminie przydatności do spożycia.

Aktualnie projekt dotyczący zmian etykiet na produktach spożywczych czeka na dyskusję w Parlamencie Europejskim. Zmiany mogłyby wejść w życie w najbliższych miesiącach. Pod uwagę są brane różne scenariusze regulacji, w których efekcie ma udać się ograniczyć marnotrawstwo żywności.

Nowe etykiety na produktach w Unii Europejskiej

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych sformułowań dotyczących daty przydatności do spożycia. Sformułowanie "najlepiej spożyć przed" miałoby zostać zmieniona na "często dobre po" lub "najlepsza jakość przed końcem".

Według unijnej instytucji większość konsumentów nie do końca rozumie różnicę między oznaczeniami, które aktualnie znajdziemy na produktach, czyli "należy spożyć do" i "najlepiej spożyć przed". Pierwsze oznaczenie dotyczy produktów, które łatwo się psują i ich spożycie po terminie może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Natomiast drugie sformułowanie jest związane z jakością produktu, która po wyznaczonym terminie może być gorsza, jednak produkt dalej będzie można bezpiecznie spożyć.

Na jakich produktach będą nowe etykiety?

Oczywiście, nie wszystkie produkty będą nadawać się do spożycia po upływie terminu przydatności. Świeże mięso, ryby, mleko i inne łatwo psujące się produkty nadal muszą być spożywane przed datą na etykiecie.

Nowe oznaczenia będą jednak jasno wskazywały, które produkty mogą być spożywane po terminie ważności, a które nie. Oznaczenia dotyczące tego, że dany produkt nadaje się do spożycia nawet po terminie ważności, pojawią się na żywności, która jest bezpieczna do spożycia po wyznaczonej dacie, jak np. ryż, makaron, herbata, przyprawy i inne towary o długim okresie przydatności.

Nowe oznaczenia zmniejszą marnowanie żywności

Konsumenci w UE z powodu niezrozumienia znaczenia sformułowań na etykietach dotyczących daty ważności wyrzucają przedwcześnie żywność, która nadawałaby się jeszcze do spożycia – jest to żywność z oznaczeniem "najlepiej spożyć przed". Według danych Eurostatu każdego roku w Unii Europejskiej powstaje około 57 milionów ton odpadów żywnościowych, po przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca jest to 127 kilogramów. Więcej niż 8 milionów ton żywności jest wyrzucanych, ponieważ konsumenci źle interpretują oznakowania daty ważności na opakowaniach.

Państwa Członkowskie w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ zobowiązały się do przyjęcia celu ograniczenia marnowania żywności o 50 proc. do 2030 roku.