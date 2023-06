Władimir Putin od dawna unika kontaktu z ludźmi. Po buncie Jewgienija Prigożyna odbył pierwszą podróż do Dagestanu. A tam przywitały go tłumu. Ludzie krzyczeli i wiwatowali na jego cześć. Prezydent Rosji zrobił coś niecodziennego i wyszedł do tłumu. Zaczął ich przytulać, robić sobie z nimi selfie, a niektórych nawet całował.

Prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził Dagestan. Oficjalnie było to spotkanie dotyczące rozwoju turystyki w regionie. Pierwsza podróż po buncie Była to pierwsza podróż Putina po buncie Jewgienija Prigożyna. Gen. Różański: Prigożyn jest tylko narzędziem, bunt był wyreżyserowany Na filmie widać jak Putin w parku fontann wyszedł do mieszkańców, głównie kobiet i dzieci. Ci wrzeszczeli ze szczęścia. Z niektórymi zrobił sobie selfie innym uścisnął dłoń, a jedną dziewczynkę ucałował w policzek.