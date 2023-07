Do poważnych zniszczeń doszło w środkowej Słowenii, zwłaszcza w okolicach Lublany, Kranja i w Dolinie Centralnej Sawy. Wykolejenie się pociągu miało miejsce na trasie pomiędzy wsią Zidani Most a Lublaną; skład kolejowy uderzył w skałę, która znalazła się na torach w wyniku silnych wiatrów i ulew.

Państwowe agencje słoweńskie wydały pomarańczowe ostrzeżenie i zaznaczyły, że również we wtorek spodziewane są silne burze z ulewami oraz grad - podał dziennik "Delo".

Również instytucje rządowe w sąsiedniej Chorwacji ostrzegły obywateli przed oczekiwanymi we wtorek ulewami i burzą. Ma do nich dojść w zachodniej części kraju; wybrzeże Dalmacji i adriatyckie wyspy mają pozostać suche i przynajmniej częściowo słoneczne - podał we wtorek Państwowy Urząd Meteorologii (DHMZ).