Władimir Putin podziękował przywódcom Szanghajskiej Organizacji Współpracy, "którzy wyrazili poparcie dla działań rosyjskich przywódców w celu ochrony porządku konstytucyjnego", podczas wtorkowego szczytu online, którego gospodarzem był premier Indii Narendra Modi, w którym uczestniczył również prezydent Chin Xi Jinping. Bardzo to doceniamy - powiedział Putin, którego cytuje Bloomberg.

Bunt Prigożyna

Najemnicy Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Szef najemników Jewgienij Prigożyn, od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, dowodzącą inwazją na Ukrainę, domagał się "przywrócenia sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Najwyższy rangą rosyjski generał, Siergiej Surowikin, który był wielokrotnie chwalony przez założyciela Wagnera, nie był publicznie widziany od czasu zakończenia buntu 24 czerwca, Prigożyn również - informuje Bloomberg.

Putin chce, by Białoruś dołączyła do SOW

Putin powiedział regionalnemu blokowi utworzonemu przez Chiny, że Rosja popiera "szybkie zakończenie" wniosku Białorusi o przystąpienie do SOW - informuje Bloomberg.

Do SOW dołącza Iran - dodaje Bloomberg.

Szanghajska Organizacja Współpracy

SOW została utworzona w 2001 r. W jej skład wchodzą obok Rosji i Chin również Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan oraz Uzbekistan.

Celem organizacji jest umacnianie bezpieczeństwa regionalnego w Azji poprzez wielopłaszczyznową współpracę, głównie Rosji i Chin.