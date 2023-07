Nagranie z kłótnią obiegło internet. Ostrą wymianę zdań postanowiła skomentować na kanale Telegram Maria Zacharowa.

"Przedstawiciel polskiego reżimu"

Rolnik w prostych słowach tłumaczy przedstawicielowi polskiego reżimu, że Warszawa uczestniczy w niszczeniu ich pracy. Pochwalam szczerość tego człowieka. Powiedział to, co jest istotą tego okresu historycznego: albo wygrają manipulatorzy gotowi rzucić dorobek cywilizacyjny pod pociąg historii wyłącznie dla własnych korzyści, albo obronimy prawo do godnego życia, którego podstawą jest praca, miłość, prawda - skomentowała.

Kto stoi za Agrounią? Kto stoi za »zielonymi ludzikami« Michała Kołodziejczaka? Kto finansuje i promuje tych zadymiarzy, którzy zablokowali rozmowy ministra Roberta Telusa w sprawie eksportu polskiego drobiu na rynek ukraiński i chcieli zablokować 6,5 miliarda złotych dotacji dla polskich rolników? napisał w odpowiedzi Janusz Kowalski.

Kreml jest wściekły, bo plan Agrounii się nie powiódł. Do gmachu Ministerstwa Rolnictwa wtargnęli politycy Agrounii, by okupować budynek. By cała Europa i świat o tym mówili. Na czele zadymiarzy obok Kołodziejczaka stał oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami działacz partii Agrounia, który nie jest żadnym rolnikiem, jak go nazywa Kreml. Maski opadły - dodał.

Jesteś głupszy niż myślałem - tak skomentował sprawę na Twitterze lider Agrounii.

W czwartek przedstawiciele Agrounii spotkali się z wiceministrem Januszem Kowalskim. Podczas spotkania doszło do ostrej wymiany zdań.