Aleksiej Stoliarow to jeden z najbardziej znanych rosyjskich instruktorów fitness, który ma prawie 800 tysięcy followersów na Instagramie i który ostatnio krytykował agresję na Ukrainę. Jego antywojenne wpisy nie spodobały się Władimirowi Putinowi. Stoliarow - jak pisze "Daily Mail" - musiał więc się rozstać z piękną Ksenią, córką ministra obrony Siergieja Szojgu.

Prigożyn donosił na zięcia Szojgu

Jak dodaje brytyjski tabloid, Stoliarow już wcześniej znalazł się na celowniku Jewigienija Prigożyna. Były szef Grupy Wagnera domagał się, by zięć ministra obrony został zmobilizowany i trafił na front. A Prigożyn nie był jedyny, który skarżył się na męża Kseni Szojgu i jego antywojenne poglądy. Według "Daily Mail" Putin dwa razy kazał Szojgu "uciszyć zięcia", a gdy to nie przyniosło rezultatów, to nakazał rozwód.