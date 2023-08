Jest to pierwszy znany przypadek wykorzystania danych sejsmicznych do monitorowania konfliktu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

"Pokazujemy, jak fale sejsmiczne generowane przez eksplozje na północy Ukrainy i rejestrowane przez lokalną sieć sejsmometrów, mogą zostać wykorzystane do automatycznej identyfikacji poszczególnych ataków w czasie zbliżonym do rzeczywistego, zapewniając niespotykany dotąd obraz aktywnej strefy konfliktu" – czytamy w artykule.

"Liczba ataków większa niż się podaje"

Naukowcy są przekonani, że zebrane informacje wpłyną na ocenę wydarzeń wojennych w świetle prawa międzynarodowego.

"Chociaż nasz katalog eksplozji nie jest wyczerpujący - wykazujemy, że liczba ataków jest większa, niż podaje się do publicznej wiadomości. Unikalny zbiór danych umożliwia również automatyczną charakterystykę rodzajów artylerii lub amunicji, umożliwiając lepszą analizę konfliktu i pomagając w ustalaniu naruszeń prawa międzynarodowego" - napisali naukowcy.

1200 eksplozji od lutego 2022

Z analizy wynika, że w okresie od lutego do listopada 2022 r. nastąpiło ponad 1200 eksplozji w obwodach kijowskim, żytomierzskim i czernihowskim. Badacze są w stanie podać dokładny czas, lokalizację i wielkość wybuchów.

Do badania zostały wykorzystane 24 sejsmometry, rozlokowane 100 km. na północny zachód od Kijowa na Ukrainie. W pierwotnym zamierzeniu miały one wykrywać testy jądrowe. "Wdrożyliśmy rozwiązanie do ciągłego monitorowania, które może automatycznie wykrywać i lokalizować eksplozje, wykorzystując sygnały sejsmiczne zarejestrowane na tablicy sejsmicznej oznaczonej jako Malyn w Ukraińskim Narodowym Centrum Danych. Dane są w sposób ciągły przesyłane do Międzynarodowego Centrum Danych (IDC) w Wiedniu, a stamtąd do Norwegii w celu automatycznego przetwarzania" – czytamy w artykule.

Metody znane od I wojny światowej

Metody pomiaru odległości akustycznej i sejsmicznej były stosowane już w czasie I wojny światowej do lokalizacji stanowisk artyleryjskich i odegrały fundamentalną rolę w rozwoju współczesnych metod badań sejsmicznych. Jednak nigdy nie było możliwe podawanie danych w czasie rzeczywistym.

"Od tego czasu metody ewoluowały i skupiały się albo na lokalizacji stanowisk artylerii i obszarów uderzenia za pomocą czujników akustycznych na podstawie eksperymentalnych zbiorów danych, albo na szacowaniu właściwości poszczególnych dużych eksplozji. Jednakże analiza w czasie rzeczywistym sygnałów sejsmicznych i akustycznych z aktywnego konfliktu zbrojnego jest jak dotąd nieobecna w literaturze" – napisali naukowcy.

Autorka: Urszula Kaczorowska