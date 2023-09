DGP: Amerykanie wprowadzili kolejne sankcje przeciwko osobom odpowiedzialnym za przymusowy wywóz ukraińskich Amerykanie wprowadzili kolejne sankcje przeciwko osobom odpowiedzialnym za przymusowy wywóz ukraińskich dzieci do Rosji. Ale część z nich trafia także na Białoruś. Kto to organizuje?

Reklama

Pawieł Łatuszka: To zbrodnia wojenna, za którą odpowiada Alaksandr Łukaszenka. Sam kilkukrotnie przyznał się do tego publicznie. Mówił, że uzgodnił z Władimirem Putinem, iż to on będzie się zajmował transportem ukraińskich dzieci na Białoruś.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRYCZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>