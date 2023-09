Niemcy zmniejszają budżet na uchodźców. Powodem inflacja

Niemcy planują zmniejszyć o połowę pomoc federalną przeznaczoną dla krajów związkowych na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem i integracją uchodźców w przyszłym roku - pisze Reuters, powołując się na źródła w niemieckim Ministerstwie Finansów.

Ruch niemieckiego fiskusa podyktowany jest rosnącą inflacją i spowolnieniem gospodarczym.

Uchodźcy z Ukrainy nad Szprewą

Agencja przypomina o liczbie ukraińskich wojennych uchodźców, którzy przybyli do Niemiec po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Ponad milion Ukraińców szukało schronienia w Niemczech po inwazji Moskwy w lutym 2022 r. Liczba uchodźców z innych krajów wzrosła o około połowę w 2022 r. w porównaniu z 2019 r., wynika z danych Federalnego Urzędu ds. Migrantów i Uchodźców.

Władze w Berlinie po migracyjnej fali, jaka napłynęła od 2015 r., zapewniały krajom związkowym miesięczną zryczałtowaną stawkę na mieszkańca w oparciu o liczbę uchodźców. Berlin gwarantował koszty zakwaterowania i integracji przybyszów. Jednak wraz ze spadkiem liczby uchodźców, pisze Reuters, 16 krajów związkowych naciskało na Berlin, aby przeznaczył stałą kwotę na uchodźców, niezależnie od ich liczby. Po inwazji Rosji w 2022 r. władze centralne przeznaczyły 28 mld euro na przyjmowanie uchodźców, z czego 15 mld trafiło do niemieckich landów. Jednak luka w niemieckim budżecie oraz fakt, że Ukraińcy mają już dostęp do krajowego systemu opieki społecznej skłania Berlin do zmniejszenia środków.

Agencja powołując się na wypowiedź rzecznika niemieckiego Ministerstwa Finansów twierdzi, że niemiecki rząd obniży koszty przeznaczone na uchodźców do poziomu 1,25 mld euro od 2024 r. z 3,75 mld euro w 2023 r.