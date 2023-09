Składam najlepsze życzenia chłopakom, najlepsze życzenia ich rodzinom. Wiem, że osobiście cały czas zajmujecie się tymi problemami, w tym wspieraniem rodzin naszych chłopaków, którzy walczą na pierwszej linii frontu, walczą pewnie, no cóż, odważnie bohatersko – powiedział Putin, którego cytuje agencja TASS.

Jestem zadowolony z bardzo dobrych stosunków, jakie żołnierze nawiązali z innymi jednostkami. Znam postawę dowódców, także tych na wyższych szczeblach – dodał.

Putin opowiadał o rozmowie z jednym z dowódców. Miał zapytać go o to, jak walczą chłopaki z Czeczenii. Odpowiedź była natychmiastowa: nie zawiodą, mam do nich pełne zaufanie. To mówi wiele. Taka jest ocena dowódców, którzy faktycznie biorą udział w działaniach bojowych – mówił Putin.

Więc życzę im i ich rodzinom wszystkiego najlepszego – zakończył.

Kadyrow zapewnił i wykonaniu poleceń w 100 proc.

