To drugi w ciągu kilku dni nieoczekiwany wyjazd papieża z Watykanu. W niedzielę udał się do Senatu Włoch, by oddać hołd byłemu prezydentowi Giorgio Napolitano przy jego trumnie.

Franciszek, jak się zauważa, zrobił w czwartek to, co miał w zwyczaju jako metropolita Buenos Aires - pojechał jako duszpasterz na peryferia.

Tematy rozmów

Uczestnicy spotkania, cytowani przez media, poinformowali, że papież rozmawiał z kapłanami na temat problemów tych przedmieść - kłopotów młodzieży, wykluczenia społecznego.

To było braterskie spotkanie pod znakiem dialogu - powiedział ksiądz Baldo Reina z diecezji rzymskiej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka