Mogę z całą pewnością powiedzieć, że jest to najsilniejsze natarcie na Awdijiwkę w ciągu całej tej wojny, poczynając od 2014 roku - powiedział Barabasz.

Relacjonował, że liczba ostrzałów rosyjskich i działań ofensywnych na terenie całej gminy nieco spadła. Jednak na pozycjach bojowych "nie jest spokojniej", jest "bardzo gorąco", trwają całodobowe ostrzały i walki - poinformował mer.

Ocenił, że siły ukraińskie ustabilizowały sytuację na kierunku Awdijiwki, ale wkrótce dojdzie do kolejnego zaostrzenia. - To jeszcze nie koniec tej historii. Wróg się przegrupowuje. Od trzech dni ściąga na tyły ten sprzęt, który tylko może, aby go naprawić - powiedział Barabasz. W związku z tym - dodał - strona ukraińska spodziewa się kolejnego zaostrzenia walk.

"Żołnierze rzucani są do ataków falami, wprost na pola minowe"

Awdijiwka leży kilka kilometrów od Doniecka, zajętego w 2014 roku przez separatystów wspieranych przez Moskwę. W rezultacie po 2014 roku miasto znalazło się na linii frontu. Było celem licznych ataków i przekształciło się w silnie ufortyfikowany rejon.

Teraz - według ekspertów - Rosjanie stawiają sobie za cel okrążenie i zajęcie Awdijiwki, by odrzucić w ten sposób siły ukraińskie od Doniecka. W tym celu w październiku wzmocnili natarcie; według źródeł cytowanych przez niezależny portal Nowaja Gazieta. Jewropa na początku miesiąca Rosjanie ściągnęli pod Awdijiwkę oddziały liczące kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Żołnierze rzucani są do ataków falami, wprost na pola minowe - powiedział NGJ ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan. Źródło NGJ w armii rosyjskiej potwierdza doniesienia o ogromnych stratach w ludziach: szpitale w Doniecku i Gorłówce, okupowanych przez Rosjan, zapełnione są rannymi.

Przed 24 lutego 2022 roku, czyli początkiem rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę, w Awdijiwce mieszkało niemal 30 tys. osób, a przed rokiem 2014, gdy wybuchł konflikt w Donbasie - prawie 40 tysięcy. Miasto jest niemal doszczętnie zniszczone przez artylerię i lotnictwo agresora. W marcu 2023 roku władze ukraińskie szacowały, że w Awdijiwce pozostało niespełna 2 tys. mieszkańców i wezwały te osoby do ewakuacji.