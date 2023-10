Rosja z dużym prawdopodobieństwem rozpoczęła skoordynowaną ofensywę na wielu osiach na wschodzie Ukrainy i jest to prawdopodobnie najbardziej znacząca operacja ofensywna podjęta przez nią od co najmniej stycznia 2023 r. - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że siły rosyjskie prowadzą "złożoną ofensywę zbrojną" na mocno bronione miasto Awdijiwka, które znajduje się na linii frontu od 2014 r. i które jest istotną przeszkodą dla rosyjskich sił w realizacji szerszego celu, jakim jest przejęcie kontroli nad obwodem donieckim. Reklama Atak Rosji Wskazano, że rosyjski atak jest prawdopodobnie przeprowadzany przy użyciu wielu batalionów pancernych, które próbują otoczyć miasto, ale dobrze okopane ukraińskie wojska jak na razie odpierają rosyjskie ataki, wskutek czego rosyjskie oddziały doznają ciężkich strat osobowych i w sprzęcie. "Powolny postęp oraz duże straty prawdopodobnie spowodowały zmianę przekazu ze strony Rosji, z ofensywy na aktywną obronę, jako że skuteczne przejęcie Awdijiwki wydaje się coraz mniej prawdopodobne w perspektywie krótkoterminowej" - napisano. Piotr Kozłowski