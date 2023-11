Wykładowca Yanis Arab wywołał skandal na Uniwersytecie Concordia w Montrealu, kiedy zaczął krzyczeć do żydowskich studentów: "wracajcie do Polski, k..wy! (szarmuta)". Do zajścia doszło, kiedy studenci protestowali przeciwko stoisku, na którym rozdawano plakaty ze zdjęciami porwanych przez Hamas Izraelczyków.