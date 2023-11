O niecodziennej historii policja z dzielnicy Scheveningen w Hadze poinformowała w czwartek na Instagramie. "Kiedy małżeństwo pewnego wieczora siedziało na kanapie z pysznym jedzeniem i napojami, pan domu postanowił włączyć telewizor i pojawił się program Oopsporing Verzocht" - czytamy na profilu.

Jej mąż okazał się złodziejem

"Prawdopodobnie nie powinien był tego robić, bo w tym samym momencie nadawano program o napadzie na sklep. Pewnie się domyślacie; mężczyzna na kanapie okazał się złodziejem" -podaje policja.

Mężczyzna napadł na sklep jubilerski

Program dotyczył napadu na sklep jubilerski w Rotterdamie-Kralingen, który miał miejsce 15 lipca. Do sklepu weszli dwaj mężczyźni i z użyciem broni zmusili personel do oddania biżuterii. Jak poinformowała policja, kobieta przywiozła małżonka na komisariat, gdzie został on natychmiast zatrzymany. „Mężczyzna siedzi teraz w areszcie, trwa śledztwo” – czytamy na policyjnym profilu.