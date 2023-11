Powtarzam po raz setny, nikomu nie grozimy. Po prostu uczymy się tzw. etykiety dyplomatycznej od tych, którzy zmienili język w trend globalny – powiedział Aleksandr Łukaszenka, którego cytuje agencja TASS. Takie są współczesne realia – jedynie obecność broni nuklearnej gwarantuje bezpieczeństwo w regionie i daje władzę na arenie międzynarodowej - ocenił białoruski przywódca.

Łukaszenka powiedział, że broń nuklearną wycofano z Białorusi w 1996 r. Skończyło się na rozszerzeniu NATO na wschód i ćwiczeniu scenariusza przeprowadzenia ataku nuklearnego na Białoruś w 2016 r. - mówił.

Można dużo mówić o nielegalnych jednostronnych środkach egzekwowania prawa, prowokacjach wojskowych na granicy, fałszywych wiadomościach, milionach dolarów wydanych na planowanie potencjalnych zamachów stanu. Dlaczego bombowce strategiczne B-52 krążyły w pobliżu granicy z Białorusią w sierpniu 2020 roku? Do kogo wysyłali sygnał? Nie tylko na Białoruś. Wiadomo dla kogo – mówił Łukaszenka.

Broń nuklearna na Białorusi

Prezydent Rosji, Władimir Putin, ogłosił, że Rosja rozmieści taktyczną broń nuklearną na Białorusi. Putin stwierdził, że ten ruch nie narusza umów o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i porównał go do rozmieszczenia przez USA swojej broni w Europie1 Moskwa nie przekaże kontroli nad swoją bronią Mińskowi. To będzie pierwszy raz od połowy lat 90., kiedy Moskwa będzie miała broń nuklearną poza krajem. Prezydent Putin powiedział, że konstrukcja magazynu dla taktycznej broni nuklearnej na Białorusi zostanie zakończona do 1 lipca. Mała liczba taktycznych systemów rakietowych Iskander, które mogą być używane do wystrzeliwania broni nuklearnej, została już przekazana na Białoruś. Putin nie podał, kiedy broń zostanie wysłana.

Reakcja NATO

NATO wyraziło swoje obawy na temat rozmieszczenia przez Rosję taktycznej broni nuklearnej na Białorusi. Eksperci ds. obrony ostrzegają, że ten ruch może skrócić czas reakcji NATO w przypadku ataku.

W odpowiedzi na to, Departament Stanu USA stwierdził, że nie ma żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni nuklearnej, ale będą nadal monitorować sytuację. Nie widzimy żadnych powodów do dostosowania naszej własnej strategicznej postawy nuklearnej, ani żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni nuklearnej - przekazał Departament Stanu USA, dodając, że "pozostajemy zobowiązani do kolektywnej obrony sojuszu NATO".

Bruno Lete, starszy pracownik ds. bezpieczeństwa i obrony w Niemieckim Funduszu Marshalla Stanów Zjednoczonych, powiedział, że ogłoszenie Putina nie jest zaskoczeniem dla Europy i NATO. Po pierwsze, jest to część większego trendu w ostatnim roku, kiedy Rosja zintensyfikowała swoją retorykę nuklearną, a NATO i Europa są przygotowane - powiedział.

NATO odrzuca twierdzenie Putina, że Rosja tylko robi to, co USA robiły przez dziesięciolecia, mówiąc, że sojusznicy zachodni działają z pełnym szacunkiem dla swoich międzynarodowych zobowiązań.