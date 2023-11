Od początku wojny postawiłem trzy cele: unicestwienie Hamasu, powrót wszystkich naszych uchodźców i zagwarantowanie, że Strefa Gazy już nigdy nie będzie zagrożeniem dla państwa Izrael. Te trzy cele nadal obowiązują - oznajmił premier.

Przyznał, że powrót kilkudziesięciu jeńców jest "bardzo dużym osiągnięciem", ale "nie ma opcji, żebyśmy nie wznowili walki do końca".

Joaw Galant: Jesteśmy gotowi do natychmiastowego wznowienia walk

Galant zaznaczył, że resort obrony podejmuje wszelkie wysiłki, by doprowadzić do powrotu jeńców i w pełni zakończyć proces powrotu wszystkich uprowadzonych do Strefy Gazy kobiet i dzieci. Zapewnił jednak, że "Siły Obrony Izraela w powietrzu, na morzu i na lądzie są gotowe do natychmiastowego wznowienia walk".

Mediatorzy trwającego od piątku zawieszenia broni między Hamasem i Izraelem, Katar i Egipt, wyrazili w środę optymizm co do możliwości jego przedłużenia o kolejne dwa dni. Także Linda Thomas-Greenfield, przedstawicielka USA, czyli trzeciego mediatora, powiedziała, że jest pełna nadziei na przedłużenie rozejmu.

Rozejm rozpoczął się w piątek i początkowo miał zakończyć się we wtorek o godzinie 7:00 (6:00 czasu polskiego). W tym czasie uwolniono 50 izraelskich zakładników w zamian za 150 palestyńskich skazańców przebywających w izraelskich więzieniach. W poniedziałek MSZ Kataru poinformowało o przedłużeniu rozejmu o kolejne 2 dni, do czwartku rano, także z założeniem, że ze Strefy Gazy zostaną zwolnieni kolejni zakładnicy w zamian za uwolnienie kolejnych palestyńskich więźniów w Izraelu.