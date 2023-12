Mieszkańcy Kapadocji predestynowani do kolonizacji Marsa

Mieszkańcy położonej w centralnej Turcji Kapadocji, od tysięcy lat prowadzący życie pod ziemią, najlepiej poradzą sobie z kolonizacją Marsa - ocenia prof. Osman Ozsoy, cytowany w poniedziałek przez turecki dziennik "Daily Sabah".

"Mieszkańcy Kapadocji są ludźmi najlepiej na świecie przygotowanymi do kolonizacji Marsa. Od tysięcy lat mieszkają w drążonych w skałach miastach. Można się w nich czuć bezpiecznie, izolowanych przed zagrożeniami zewnętrznymi, niewzruszonymi tym, co dzieje się na zewnątrz skały" - zaznacza prof. Ozsoy z Fundacji Na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Środowiskowego.

"Kolonizacja Marsa to problem ogólnoludzki; biorąc pod uwagę jego odległość od Słońca i ryzyko katastrof na Ziemi, być może ludzkość będzie wkrótce zmuszona do jego zamieszkania. Stało się to również kwestią międzynarodowego prestiżu" - zauważa turecki profesor.

Dodaje, że "życie tam może oznaczać egzystencję pod kopułami z powodu braku tlenu, ekstremalnych temperatur i narażenia na promienie ultrafioletowe lub życie pod ziemią, aby uniknąć uderzeń meteorytów i trudnych warunków powierzchniowych".

Kapadocja. Atrakcja turystyczna czy poligon doświadczalny kolonizacji Marsa

Prof. Ozsoy zwraca uwagę na wyjątkową pozycję mieszkańców tego regionu, mówiąc, że "doświadczenie życia pod ziemią w połączeniu z istniejącą infrastrukturą Kapadocji, taką jak podziemne centra handlowe, muzea i hotele, daje im przewagę na całym świecie".

Położona w centralnej Anatolii Kapadocja jest popularnym wśród turystów obszarem, znanym z charakterystycznych form tufowych i wykutych w skałach domów oraz świątyń, a także wykonywanych nad nimi lotów balonami.