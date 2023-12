To, czy Putin zostanie aresztowany w Brazylii na podstawie nakazu aresztowania, wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne na Ukrainie, nie leży w kompetencjach prezydenta – wyjaśnił Lula podczas niemiecko-brazylijskich konsultacji międzyrządowych w Berlinie.

Czy zostanie aresztowany, jeśli przybędzie? Może tak, może nie. O tym zadecyduje wymiar sprawiedliwości – stwierdził Lula.

Jak przypomniała dpa, w przeciwieństwie do Rosji czy USA, Brazylia jest sygnatariuszem Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Pierwsze takie konsultacje od 8 lat

Kanclerz Olaf Scholz (SPD), prezydent Lula oraz liczni ministrowie z obydwu krajów spotkali się w poniedziałek w Berlinie na pierwszych od ponad ośmiu lat niemiecko-brazylijskich konsultacjach międzyrządowych. Rozmowy dotyczyły dwustronnej polityki gospodarczej i finansowej, zielonej transformacji, a także zagadnień związanych z energią, klimatem, rozwojem środowiska, żywnością, polityką zagraniczną i obronną.

1 grudnia Brazylia objęła przewodnictwo w Grupie G20.

G20

G20 to nieformalne forum współpracy między 20 największymi gospodarkami świata. Zostało założone w 1999 roku w odpowiedzi na kryzys finansowy z lat 90-tych. Celem G20 jest promowanie globalnej stabilności ekonomicznej i wzrostu.

Co roku, przedstawiciele z 20 największych gospodarek świata spotykają się na szczycie G20, aby omówić tematy związane z międzynarodowym handlem, środowiskiem i globalną gospodarką. Jest to główne globalne forum do dyskusji na tematy ekonomiczne. Spotkania te koordynują globalną politykę w zakresie handlu, zdrowia, klimatu i innych kwestii.

Podczas szczytu G20, przywódcy przyjmują “Deklarację Przywódców G20”, wyrażającą ich zobowiązanie do priorytetów omówionych i uzgodnionych podczas spotkań. Spotkania bilateralne na marginesie szczytu czasami prowadzą do ważnych międzynarodowych porozumień.