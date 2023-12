Na terenie Francji działa obecnie ok. 4 tys. paczkomatów i 12 tys. punktów odbioru Mondial Relay. Jedna trzecia Francuzów żyje w odległości siedmiu minut na piechotę od najbliższego paczkomatu. Dla porównanie w Polsce to 61 proc. mieszkańców kraju. Sieć paczkomatów Mondial Relay rośnie, podobnie jak liczba obsłużonych paczek. W trzecim kwartale 2023 roku firma dostarczyła 53,2 mln przesyłek, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Dziennie kurierzy dostarczają średnio ok. 800 tys. paczek, a w okresach piku nawet do miliona przesyłek.

Reklama

Baza klientów, którzy posiadają konto Mondial Relay liczy ok. 3 mln, a baza sprzedawców detalicznych współpracujących z firmą - ponad 46 tys. podmiotów. Do grupy tej należą zarówno najwięksi sprzedawcy internetowi na rynku francuskim, jak i niewielkie podmioty. Na koniec 2022 roku Mondial Relay miało 7 proc. udziału w rynku dostaw B2C we Francji.

Siła przyzwyczajeń

Rynek francuski rokuje dobrze dla Grupy InPost. Na koniec 2021 roku siedmiu na dziesięciu klientów sklepów internetowych we Francji akceptowało dostawy poza adresem zamieszkania – do punktów odbioru i paczkomatów. Francuzi są też bardziej skłonni do korzystania z odbioru przesyłek poza domem niż reszta Europy (54 proc. wobec 20 proc.). Dalszy rozwój wiąże się jednak z koniecznością stopniowej modyfikacji przyzwyczajeń francuskiego klienta.

Reklama

Reklama

Jeszcze do niedawna mieszkańcy Francji mieli 12 dni na odebranie przesyłki z paczkomatu. Teraz to 8 dni. Dla porównania w Polsce klienci mogą odebrać swoją paczkę przez 48 godzin – ok. 40 proc. robi to jednak w ciągu pierwszych 4 godzin od dostarczenia, a 80 proc. pierwszej doby. Dlaczego Francuzi nie spieszą się z odbiorem paczek? Przedstawiciel Mondial Relay humorystycznie wskazuje, że w okresie okołoświątecznym paczkomat to… najlepsze miejsce, żeby ukryć bożonarodzeniowe prezenty przed dziećmi.

Trend second hand

Mondial Relay jest alternatywą dla La Poste, państwowego operatora pocztowego. Spółka – zanim została przejęta przez InPost i zamontowała we Francji pierwsze 300 paczkomatów w 2021 roku – konkurowała o klienta dzięki rozbudowanej sieci punktów odbioru paczek w sklepach. Liczba paczkomatów i punktów odbioru czyni Mondial Relay drugim, właśnie za La Poste, największym graczem na rynku. Ambicją firmy jest zdobycie żółtej koszulki lidera. Dotyczy to również liczby automatów paczkowych na rynku francuskim. Na razie Amazon ma ich 4,6 tys. Mondial Relay zamierza prześcignąć konkurenta w 2024 roku.

Największą część biznesu Mondial Relay, bo około połowę, stanowi obsługa dostaw wygenerowanych przez platformy z odzieżą używaną. Francja jest obecnie największym rynkiem second hand w Europie. Ponad 40 proc. to wspomniany już model B2C, czyli obsługa przesyłek w ramach e-commerce.

Sama marka Mondial Relay jest silna na rynku francuskim, dlatego InPost nie planuje w przyszłości rebrandingu. Jej rozpoznawalność we Francji kształtuje się na poziomie 84 proc. Jednocześnie z badania przeprowadzonego wśród konsumentów wynika, że 94 proc. respondentów traktuje firmę jako zaufanego dostawcę, a 92 proc. uważa, że oferowane przez nią usługi pasują do ich stylu życia – zwłaszcza w kontekście trendu zakupów ubrań z drugiej ręki i rozwoju platform handlowych, na których są one możliwe. 85 proc. badanych postrzega markę jako odpowiedzialną i prawie tyle samo – jako innowacyjną. 91 proc. klientów jest zdania, że usługa dostawy w Mondial Relay jest realizowana szybko, a 90 proc. wskazuje, że firma oferuje atrakcyjne stawki. 73 proc. konsumentów byłoby niezadowolonych, gdyby usługi firmy zniknęły z rynku.

Nowe lokalizacje

Z paczkomatów we Francji korzysta coraz więcej młodych osób. Jak wskazują przedstawiciele firmy, jednym z celów na kolejne lata jest przekonanie tej grupy klientów do usług Mondial Relay – jeśli chcą nadać przesyłkę do krewnego albo znajomego, nie muszą iść do placówki La Poste, mogą skorzystać np. z paczkomatu.

Obecnie przesyłki indywidualne niezwiązane z rynkami second hand oraz e-commerce odpowiadają za ok. 5 proc. działalności Mondial Relay. Spółka ocenia, że w przyszłości ma szansę zdobyć duży udział w rynku w tym segmencie dostaw. Ułatwić ma to rozwój sieci paczkomatów i punktów odbioru paczek w nowych lokalizacjach. Należą do nich stacje kolejowe i stacje metra, gdzie obecne jest La Poste, a gdzie do tej pory nie umieszczano maszyn paczkowych. Przemawiały za tym względy bezpieczeństwa. Francja ma za sobą historię ataków terrorystycznych, dlatego władze przez długi czas nie godziły się na montowanie automatów z obawy przed zawartością pozostawionych do odbioru paczek. Teraz to podejście się zmienia, a stacje kolejowe zaczynają się otwierać na firmy kurierskie obsługujące automaty paczkowe. Przedstawiciele Mondial Relay upatrują w tym dużej szansy na rozwój grupy.