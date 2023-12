17 grudnia ma się odbyć pierwsza od początku wojny na pełną skalę "gorąca linia" z Władimirem Putinem, w czasie której będzie można zadać pytanie prezydentowi. Socjologowie zapytali Rosjan, o pytania, jakie chcieliby zadać.

Według Centrum Lewady, 21 procent Rosjan chce wiedzieć, kiedy skończy się wojna. Ponieważ używanie słowa "wojna" w Rosji jest zabronione, przedstawiali oni takie warianty, jak "kiedy będzie pokój?", "kiedy wygramy?", "kiedy zakończy się mobilizacja/specjalna operacja wojskowa?" - informuje niezależny rosyjski portal Meduza.

"Nie mam pytań"

10 procent respondentów stwierdziło, że nie ma pytań do Putina i nie zamierza dzwonić na "bezpośrednią linię", ani oglądać transmisji. Co piąty przyznał, że nie wie, o co zapytać.

Jak podkreśla Meduza, wyniki badań socjologicznych przeprowadzanych w warunkach cenzury wojskowej i represji należy traktować z ostrożnością. Nie można ich uznać za całkowicie wiarygodne.