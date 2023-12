Prezydent zapowiedział, że będzie zabiegał o kompromis z Republikanami w Izbie Reprezentantów, którzy domagają się dodatkowych funduszy na zabezpieczenie południowej granicy Stanów Zjednoczonych, by uzyskać ich akceptację dla zwiększenia pakietu pomocowego dla Kijowa.

Reklama

Niezdolność Waszyngtonu do dostarczenia Ukrainie dodatkowej pomocy działa na korzyść Putina - podkreślił Biden, odnosząc się do stanowiska republikańskich kongresmenów, którzy odrzucili jak dotąd propozycje porozumienia w sprawie tej pomocy.

Cały świat przygląda się temu, co zrobią Stany Zjednoczone w ramach pomocy Ukrainie - dodał prezydent. Podkreślił, że nie wiadomo, co zrobią inne państwa na rzecz Ukrainy, jeśli USA nie staną na wysokości zadania. Wsparcie finansowe dla Kijowa "nie może już czekać", a porażka wniosku w tej sprawie w głosowaniu w Izbie Reprezentantów byłaby "najlepszym prezentem dla Putina" - oznajmił prezydent.

Reklama

Wzywam Kongres, by stanął po stronie wolności - zaapelował Biden przed kolejnym głosowaniem w Izbie Reprezentantów w sprawie środków dla Ukrainy.

Kirby: Doskonale rozumiemy, dlaczego Polacy mogą być tym zaniepokojeni…

Putin nie zrezygnował ze swoich planów podporządkowania sobie całego kraju; by po prostu wymazać go z mapy jako niepodległego kraju. A jeśli dostanie Ukrainę, to będzie na wschodniej flance NATO. Więc w pełni rozumiem, dlaczego Polacy mogą być tym zaniepokojeni. My też jesteśmy zaniepokojeni, bo ośmielony Putin, który myśli, że może iść dalej i dalej - cóż, jak już skończy z Ukrainą, gdzie pójdzie? Będzie tuż przy wschodniej flance NATO - powiedział Kirby podczas briefingu dla zagranicznych dziennikarzy.

Później ponowił tę tezę podczas briefingu w Białym Domu, dodając, że w takim scenariuszu brak działań zmusi Amerykę do zapłacenia znacznie wyższej ceny "i to nie tylko finansowo, ale też w amerykańskiej krwi".

Reklama

Amerykańscy żołnierze musieliby zdecydowanie być zaangażowani, jeśli Putin odniesie strategiczne zwycięstwo na Ukrainie i być może weźmie się za jednego z naszych sojuszników z NATO - dodał Kirby.

Ocenił też, że bez amerykańskiej pomocy, Ukrainie byłoby znacznie trudniej odpierać rosyjską inwazję. Powołał się przy tym na opinię szefa gabinetu prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka, który stwierdził, że mogłoby to oznaczać porażkę Ukrainy.

Pierwsze głosowanie nad pakietem pomocy dla Ukrainy odbędzie się w Senacie jeszcze w środowe popołudnie. Według zapowiedzi Republikanów, projekt prawdopodobnie zostanie odrzucony ze względu na nie uwzględnienie w nim żądanych przez nich reform ostro ograniczających imigrację.

Jak podkreśla Biały Dom, administracja jest gotowa do kompromisu w tej sprawie, lecz Republikanie wysuwają maksymalistyczne żądania i "biorą Ukrainę jako zakładnika".