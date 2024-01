Jak informuje agencja Reuters, w 2023 roku populacja Chin spadła o 2,08 miliona, czyli 0,15 proc. do 1,409 miliarda, co jest znacznie powyżej spadku liczby ludności o 850 000 w 2022 roku, który był pierwszym od 1961 roku.

Liczba urodzeń spada

Wskaźnik urodzeń w Chinach wyniósł 6,39 urodzeń na 1000 osób. Jest rekordowo niski w porównaniu do 6,77 urodzeń w 2022 roku. Liczba urodzeń w kraju spada od dziesięcioleci w wyniku polityki jednego dziecka wdrożonej w latach 1980-2015 i szybkiej urbanizacji w tym okresie.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych boomów gospodarczych w Japonii i Korei Południowej, duże populacje przeniosły się z chińskich gospodarstw wiejskich do miast, gdzie utrzymanie dzieci jest droższe. Wskaźnik urodzeń w Japonii wyniósł 6,3 na 1000 osób w 2022 roku, podczas gdy w Korei Południowej wyniósł 4,9. Całkowita liczba zgonów w Chinach w 2023 roku wyniosła 11,1 miliona, co stanowi wzrost o 6,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Wskaźnik zgonów osiągnął najwyższy poziom od 1974 roku podczas rewolucji kulturalnej. COVID-19 przyspieszył spowolnienie populacji Chin, co będzie miało długoterminowe skutki dla potencjału wzrostu gospodarki.

Zhou Yun, demograf z Uniwersytetu Michigan, cytowany przez agencję powiedział, że “spadek dzietności jest często bardzo trudny do odwrócenia, jak wielokrotnie obserwowaliśmy w innych krajach o niskiej dzietności”. W 2023 r. bezrobocie wśród młodzieży osiągnęło rekordowy poziom, płace wielu pracowników umysłowych spadły, a kryzys w sektorze nieruchomości, w którym przechowywane są ponad dwie trzecie majątku gospodarstw domowych, nasilił się. Nowe dane zwiększają obawy, że perspektywy wzrostu gospodarki nr 2 na świecie maleją z powodu mniejszej liczby pracowników i konsumentów, podczas gdy rosnące koszty opieki nad osobami starszymi i świadczeń emerytalnych zwiększają obciążenie zadłużonych samorządów lokalnych.

Indie prześcignęły Chiny

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ubiegłym roku Indie prześcignęły Chiny jako najbardziej zaludniony naród na świecie, podsycając debatę na temat zalet przenoszenia niektórych chińskich łańcuchów dostaw na inne rynki, zwłaszcza w obliczu wzrostu napięć geopolitycznych między Pekinem a Waszyngtonem. W perspektywie długoterminowej eksperci ONZ przewidują, że populacja Chin zmniejszy się o 109 milionów do 2050 roku, co stanowi ponad trzykrotny spadek w porównaniu z ich poprzednią prognozą z 2019 roku. Populacja Chin w wieku 60 lat i starszych osiągnęła 296,97 mln w 2023 r., około 21,1% całkowitej populacji, w porównaniu z 280,04 mln w 2022 r.

Niewydolność systemu emerytalnego

Oczekuje się, że populacja kraju w wieku emerytalnym, w wieku 60 lat i starszych, wzrośnie do ponad 400 milionów do 2035 roku - więcej niż cała populacja Stanów Zjednoczonych - z około 280 milionów ludzi obecnie. Państwowa Chińska Akademia Nauk przewiduje, że do 2035 r. w systemie emerytalnym zabraknie pieniędzy.