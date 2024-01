W ostatnich latach wysokość czynszu rosła w zatrważającym tempie nie tylko nad Wisłą. Także w wielu innych miejscach na świecie kwoty wynajmu mieszkań osiągały rekordowy poziom. Nie inaczej było w Nowym Jorku.

Wysokie ceny sprawiły, że niektórzy najemcy byli zmuszeni zrezygnować z niektórych "udogodnień", by móc wynająć mieszkanie. Jednym z "udogodnień" okazał się… dostęp do łazienki w mieszkaniu. Na taką ofertę wynajmu trafił użytkownik TikToka Omer Labock. Udostępniony przez niego filmik zyskał ponad 195 tys. polubień i 11,6 tys. komentarzy.

Reklama

Mikroapartament za 2 tys. dolarów miesięcznie

Reklama

Mieszkanie znajduje się w Greenwich Village w odległości około 5 minut spacerem od Washington Square Park. Jego wyposażenie jest wyjątkowo skromne - zawiera tylko zlew, lodówkę i małą szafkę. Nie posiada własnej toalety ani prysznica. Zamiast tego łazienka znajduje się na zewnątrz, a dokładniej - na korytarzu. Koszt wynajmu wynosi blisko 2 tys. dolarów – 1975 dolarów miesięcznie.

Trwa ładowanie wpisu

Autor filmiku tak opowiadał o mieszkaniu: "To jest mikroapartament w Nowym Jorku. I tak, cała przestrzeń, którą widzisz, to całe mieszkanie. Masz jedno duże okno, które wpuszcza naturalne światło i to w zasadzie wszystko wraz z tym aneksem kuchennym. Zasadniczo jest to tylko zlew i lodówka oraz niewielka szafa".

"Cele więzienne są większe. Świat oszalał". Internauci w szoku

Internauci byli zdumieni ceną za wynajem. Jeden z nich napisał: "W którym momencie przestajesz nazywać to mieszkaniem i nazywasz po prostu pokojem?", drugi zaznaczył, że „cele więzienne są większe” i stwierdził, że „świat oszalał". Inny napisał: "Nazywanie lokalu mieszkaniem, jeśli nie ma w nim łazienki, powinno być nielegalne". "To sprawia, że jestem wdzięczna za wynajem 3 sypialni z 2 łazienkami za kwotę 1600 dolarów" – napisała inna internautka. "Nie rozumiem, jak prawnie można nazwać mały pokój apartamentem" – dodała inna.

Reklama

Wysokie ceny za czynsz

Wideo pojawiło się po udostępnieniu wyników badania przeprowadzonego przez RentCafe, które pokazało, o ile więcej nowojorczycy muszą płacić za czynsz w porównaniu z mieszkańcami innych obszarów świata. Według wyników, średni krajowy miesięczny czynsz w wysokości 1700 dolarów pozwala na wynajem mieszkania o powierzchni zaledwie 19,6 metrów kwadratowych na Manhattanie i mieszkania o powierzchni 185 m2, czyli prawie 10-krotnie większego, w mieście takim jak Memphis.