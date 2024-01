Według najnowszych sondaży, partie antyunijne są na dobrej drodze do zwycięstwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dziewięciu państwach członkowskich UE, a w kolejnych dziewięciu krajach zajmą drugie lub trzecie miejsce.

Reklama

Spadek poparcia dla prounijnego establishmentu

Politolodzy i ankieterzy przewidywali silny wynik populistycznych partii prawicowych i spadek poparcia dla prounijnego establishmentu w czerwcowym głosowaniu, co, jak ostrzegali, może osłabić poparcie UE dla Ukrainy - podaje The Telegraph.

Reklama

Według sondaży, partie eurosceptyczne odniosą największy sukces w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, Polsce i na Słowacji.

Oczekuje się, że zajmą drugie lub trzecie miejsce w głosowaniu w Bułgarii, Estonii, Finlandii, Niemczech, na Łotwie, w Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji, zgodnie z raportem think tanku European Council on Foreign Relations.

Radykalna prawica coraz bardziej zaangażowana

Autorzy raportu stwierdzili, że radykalna prawica będzie bardziej zaangażowana w podejmowanie decyzji w UE niż kiedykolwiek od czasu, gdy Parlament Europejski został wybrany w wyborach bezpośrednich w 1979 roku.

W kontekście rosnącego populizmu, który może osiągnąć nowy szczyt wraz z powrotem Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta USA pod koniec tego roku, partie głównego nurtu politycznego muszą się obudzić i dokonać jasnego bilansu żądań wyborców - powiedział cytowany przez dziennik profesor Simon Hix.

W kluczowych kwestiach związanych z demokracją i praworządnością powinny jasno powiedzieć, że to one, a nie ci z politycznego marginesu, są najlepiej przygotowani do ochrony podstawowych praw europejskich - dodał.

Reklama

Według raportu Europejska Partia Ludowa, która jest zdecydowanie prounijna, może ulec pokusie utworzenia koalicji z siłami eurosceptycznymi i zapewnić sobie prawicową większość w parlamencie.

Konsekwencje dla KE

Dr Kevin Cunningham powiedział, że może to mieć znaczące konsekwencje dla zdolności Komisji Europejskiej i Rady do realizacji zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i polityki zagranicznej, w tym kolejnej fazy Europejskiego Zielonego Ładu.