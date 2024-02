"Rossijskaja Gazieta" - jak pisze "Biełsat" - opisuje tragiczny los Polaków, których finanse zniszczyła inflacja, wywołana przez antyrosyjskie sankcje. Dlatego też nasi rodacy mają - zdaniem rosyjskich mediów - jeździć do Kaliningradu po kaszę, makaron czy leki. Do tego, jako że tych towarów nie można przewozić przez granicę to Polacy muszą je przemycać.

Reklama

Co jeszcze mówi o Polsce rosyjska propaganda?

Są oczywiście też "bohaterowie" reportażu, którzy mówią, jak źle jest w Polsce - plajtują firmy, ceny idą w górę, a ludzie tracą pracę. Dodają też, że w przygranicznym regionie nie było rusofobii, a wszystko, co się dzieje, to wina polityków.

Reklama

Do kogo skierowana jest nowa kampania?

Zdaniem Biełsatu, te artykuły nie są przeznaczone dla Polaków, a dla Rosjan. Mają oni uwierzyć, że w Polsce przez wsparcie Ukrainy jest tak samo źle albo nawet gorzej niż w Rosji. I że ludzie się przekonują, że sankcje na Rosję szkodzą przede wszystkim nie Moskwie, a obywatelom krajów, które je nałożyły.