Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Kanałem Zero w piątek powiedział, że nie wie, czy Ukraina odzyska Krym . Dodał, że Krym jest “szczególny również ze względów historycznych”. Ponieważ w istocie jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji - stwierdził.

Wrzawa po słowach Dudy

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz w sobotę na portalu X skomentował słowa prezydenta. Krym to Ukraina: jest i pozostanie - napisał. Dodał, że podstawą jest prawo międzynarodowe.

Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem - podkreślił.

Krym

Krym to półwysep położony w południowej części Ukrainy, nad Morzem Czarnym. W 1783 roku Krym został przyłączony do Rosji przez carycę Katarzynę II. W 1954 roku Krym został przekazany z Rosyjskiej FSRR do Ukraińskiej SRR. W 2014 roku Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej Krymu ogłosiła deklarację niepodległości Autonomicznej Republiki Krymu, a następnie Republika Krymu, po przeprowadzeniu kontrowersyjnego referendum, została anektowana przez Rosję w postaci nowo powołanego Krymskiego Okręgu Federalnego Rosji. Ze względu na kontrowersje wokół przynależności Krymu, jego przyszłość pozostaje niepewna.