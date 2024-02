Jennifer Crumbley, matka 15-latka odpowiedzialnego za strzelaninę w szkole średniej w Oxford, Michigan, została uznana za winną niezamierzonego spowodowania śmierci przez ławę przysięgłych we wtorek. To pierwszy taki proces w Stanach Zjednoczonych. Crumbley może teraz spędzić do 15 lat w więzieniu.