Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Spotkał się tam z senatorem amerykańskim senatorem, z którym publikowali wspólne selfie, zadając pytanie "Wer ist wer?" (Kto jest kim?), co wywołało wiele żartów ze względu na ich podobieństwo. Obydwaj politycy mają podobny wiek, wzrost, a także podzielają zamiłowanie do polityki i poczucie pilnej potrzeby wysłania większej pomocy wojskowej na Ukrainę.

"Miło znów zobaczyć mojego sobowtóra" - napisał Scholz pod zdjęciem, które zamieścił na platformie X.

"Kto jest kim?" - pyta na platformie X senator z Delaware Chris Coons.

Kim jest Chris Coons?

Christopher Andrew Coons urodził się 9 września 1963 roku. Jest amerykańskim prawnikiem i politykiem, który od 2010 roku pełni funkcję młodszego senatora Stanów Zjednoczonych z Delaware. Jest członkiem Partii Demokratycznej.

Coons służył jako zarządca hrabstwa New Castle od 2005 do 2010 roku. Wychował się w Hockessin w Delaware, ukończył Amherst College w Massachusetts, gdzie dołączył do bractwa Delta Kappa Epsilon. Otrzymał stopnie magistra od Yale Divinity School i Yale Law School.

Coons jest przewodniczącym Komitetu Etyki Senatu.