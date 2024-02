Czym są zjawiska El Niño i La Niña?

W ostatnim czasie obserwować mogliśmy zjawisko pogodowe i oceaniczne o nazwie El Niño, w wyniku którego na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku utrzymywała się ponadprzeciętnie wysoka temperatura. Zjawisko powstaje w wyniku osłabienia passatów – wiatrów wiejących ze wschodu. Nazwa tego zjawiska wywodzi się z języka hiszpańskiego i oznacza "chłopca", "dzieciątko".

Zjawiskiem odwrotnym do El Niño jest La Niña. To anomalia pogodowa, która polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie niskiej temperatury na powierzchni wody. Zjawisko to występuje we wschodniej części Pacyfiku. Jego nazwa również pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza "dziewczynkę".

Reklama

La Niña: Kiedy nadejdzie? Czego możemy się spodziewać?

El Niño, którego świadkiem byliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, powoli dobiega końca. Zjawisko to odpowiadało w minionym roku za rekordowo wysokie temperatury. 2023 rok uznany został za najcieplejszy w historii.

Reklama

Jednak już latem tego roku miejsce El Niño zajmie La Niña, która potrwa przynajmniej do zimy. W związku z tym możemy spodziewać się ochłodzenia. Temperatura wody w niektórych miejscach na Pacyfiku może obniżyć się nawet o 5 stopni. Mowa o równikowym pasie od wybrzeża Ekwadoru w kierunku zachodnim. Skutkiem La Niña będą anomalie pogodowe, które wystąpić mogą nawet w oddalonych zakątkach świata. Mogą pojawić się ulewy, powodzie, susze i chłody.

Na skutek nadejścia La Niña już latem możemy spodziewać się suszy w równikowej strefie środkowego Pacyfiku, na wschodzie Argentyny i południu Brazylii oraz w Urugwaju. Z kolei ulewy i powodzie mogą nawiedzić południowo-wschodnią części Australii, rejon Morza Karaibskiego, Indie i Indonezję.

La Niña wpłynie jednak nie tylko na opady, ale również na temperaturę. Fala chłodów dotrze do południowej i południowo-wschodniej Azji, zachodniej Afryki, zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej oraz w rejon Morza Karaibskiego. Natomiast wyjątkowo wysokie temperatury pojawić się mają na północnym wschodzie Australii, w Nowej Zelandii, Nowej Kaledonii oraz w Papui-Nowej Gwinei.

Czy La Niña wpłynie na pogodę w Europie?

W ciągu wieloletnich badań udało się określić, w jakich rejonach świata wpływ La Niña jest największy. Nie dokonano tego jedynie w odniesieniu do Europy i Antarktydy. Badacze nie wykluczają jednak, że La Niña wpływa również na pogodę na naszym kontynencie. Na razie nie ma natomiast jednoznacznych dowodów na to. Nie zaobserwowano bowiem cyklicznych zmian, które mogłyby o tym świadczyć.