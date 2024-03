„Niniejszym uznaje się i oznajmia, że bóbr (Castor canadensis) jest symbolem suwerenności Kanady” - brzmi początek artykułu drugiego w składającej się z dwóch artykułów ustawie z 1975 roku.

Bóbr na pierwszym kanadyjskim znaczku pocztowym

Bóbr jako symbol ma długą tradycję w Kanadzie, znalazł się na pierwszym kanadyjskim znaczku pocztowym z 1851 roku.

W XVI i XVII wieku futrzane czapki stały się modne i co roku ok. 100 tys. bobrzych skór eksportowano do Europy. Polowania prawie doprowadziły do wyginięcia tych zwierząt w połowie XIX wieku. Obecnie populacja bobrów jest niezagrożona, można je spotkać także np. w miejskich parkach w Toronto.

W 2011 roku konserwatywna senatorka Nicole Eaton proponowała zastąpienie bobra niedźwiedziem polarnym, nazywając kanadyjskiego gryzonia m.in. „szczurem z problemami ze zgryzem”, ale ówczesny, konserwatywny rząd odrzucił te sugestie.

Bóbr jako symbol kanadyjskiej suwerenności

Bóbr jako ustawowy symbol kanadyjskiej suwerenności kończy w niedzielę 49 lat. W maju w Kanadzie minie 30 lat od ustawowego uznania hokeja na lodzie za oficjalny zimowy sport kraju.