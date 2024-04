Z publikacji wynika, że ​​HUR wierzy, że w najbliższej przyszłości uda się zniszczyć most. "Zrobimy to w pierwszej połowie 2024 r." - podał "The Guardian".

Plan Ukrainy

Dziennik dodał, że wywiad dysponuje już "większością środków, aby osiągnąć ten cel" i wskazało, że szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow postępuje zgodnie z zatwierdzonym przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego planem "zminimalizowania” obecności morskiej Rosji na Morzu Czarnym.

Nie wiadomo jednak jak przebiegnie operacja, ponieważ według dziennika Rosja podjęła istotne działania w celu ochrony mostu, wzmacniając obronę powietrzną.

Ataki na most Krymski

Od czasu rozpoczęcia pełnej inwazji, Most Krymski był dwukrotnie celem ataku ze strony Ukrainy. Pierwszy incydent miał miejsce 8 października 2022 roku, kiedy to eksplodowała ciężarówka przejeżdżająca przez most, powodując uszkodzenia torów kolejowych. Następna eksplozja nastąpiła 17 lipca 2023 roku.