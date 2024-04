Do mediów wyciekło nagranie, w którym poseł Dumy Państwowej Rosji i generał Andriej Gurulew sugeruje, że "Kazachstan będzie następnym celem" rosyjskiej agresji. Generał miał wysłać wiadomość do kolegów z Komisji Dumy Państwowej do spraw obrony, ale została upowszechniona. On sam zamieścił oświadczenie, w którym twierdzi, że nagranie zostało zmanipulowane, a jedynym źródłem oficjalnych informacji jest jego kanał na Telegramie.