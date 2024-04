Ponad 5700 osób miało otrzymać informację z MSW, że nie mają podstaw do ubiegania się o azyl, w związku z czym planowana jest ich deportacja do Rwandy, ale według dokumentu tylko 2145 z nich regularnie się melduje, zatem można ustalić miejsce ich pobytu.

Nieznane losy 3577 imigrantów

Nie jest jasne, czy 3557 niezlokalizowanych osób ukrywa się, aby uniknąć deportacji, czy też padło ofiarą błędów administracyjnych spowodowanych przenoszeniem ich między różnymi miejscami zakwaterowania finansowanymi przez rząd.

Jak wyjaśnia dziennik "The Times", do tej pory głównym sposobem na powstrzymywanie osób ubiegających się o azyl przed zniknięciem z pola widzenia MSW były zachęty w postaci bezpłatnego zakwaterowania i zasiłku w wysokości 49 funtów tygodniowo, po odbiór którego muszą się stawiać, ale urzędnicy obawiają się, że groźba deportacji może teraz przeważyć nad tymi benefitami.

Zatrzymywanie nielegalnych imigrantów

W tym tygodniu urzędnicy mają rozpocząć zatrzymywanie nielegalnych imigrantów, którzy mają zostać deportowani do Rwandy. Brytyjski premier Rishi Sunak zapowiedział 22 kwietnia, że pierwsze loty deportacyjne zaczną się w ciągu 10-12 tygodni.

W czwartek w Wielkiej Brytanii weszła w życie ustawa, która jest podstawą prawną do deportowania nielegalnych imigrantów do Rwandy. Zgodnie z umową zawartą z tym krajem mogliby tam być wysyłani wszyscy nowo przybyli nielegalni imigranci, niezależnie od obywatelstwa. Tam też będą rozpatrywane ich wnioski o azyl i jeśli mieliby do tego podstawy, to otrzymywaliby go w Rwandzie, a nie w Wielkiej Brytanii. W zamyśle brytyjskiego rządu ustawa ma zniechęcać kolejne osoby do podejmowania nielegalnych prób przedostawania się przez La Manche.

Najwyższy bilans imigracji od 2018 roku

Jak wynika ze statystyk ministerstwa spraw wewnętrznych, od początku roku do soboty włącznie przez kanał La Manche nielegalnie przedostało się 7167 osób, co jest najwyższym bilansem pierwszych czterech miesięcy roku od czasu, gdy zaczęły się one w 2018 roku - i to mimo że kwiecień się jeszcze nie skończył. Przed rokiem w analogicznym okresie ich liczba wynosiła 5745 osób, w rekordowym dotychczas 2022 roku - 6691.